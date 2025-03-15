Стали известны подробности о задержании румынского преступника в Москве

Румын Родидеал, арестованный по запросу Интерпола, украл личность россиянина

Василь Родидеал, арестованнный по запросу Интерпола, жил в Москве под чужим именем. Об этом пишет РИА Новости.

Стали известны подробности задержания Родидеала. Арестованный румынский преступник, судя по всему, украл личность российского гражданина. Он жил в РФ как Кравцов Василий Иванович. Согласно судебным материалам, в 2018 он получил паспорт взамен паспорта СССР, выданного на имя Кравцова. Раскрыть его истинную личность помогло сравнение дактилоскопических карт. После анализа отпечатков следователям удалось установить, что Родидеал и Кравцов — один и тот же человек.

Румынская полиция разыскивала Родидеала с 2005 года в связи с наличием ордера на исполнение приговора. Полиции стало известно, что мужчина планировал расправиться с партнером по бизнесу с помощью заложенной в автомобиль взрывчатки. Когда исполнителей спугнули полицейские, он попытался достать пистолет и патроны, чтобы завершить начатое самостоятельно. Власти страны осудили его на 12,5 года заключения, однако румыну удалось сбежать из страны.

Суд в Москве арестовал его в конце февраля «для дальнейшей выдачи его правоохранительным органам Румынии». Пакет документов для решения вопроса об экстрадиции будет направлен в Генеральную прокуратуру РФ.

В начале марта Турция выдала России мужчину, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморье.