Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 15 марта 2025Мир

Трамп напомнил о возможных последствиях конфликта на Украине

Трамп заявил, что конфликт на Украине мог привести к ядерной войне
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Конфликт на Украине мог спровоцировать начало третьей мировой войны. При этом это была бы такая война, «какой никогда не бывало», заявил президент США Дональд Трамп, его слова передает ТАСС.

По мнению американского лидера, столкновение между Россией и Украиной могло обернуться третьей мировой войной и ядерным конфликтом, но сейчас эти риски значительно снизились.

«Думаю, у нас все неплохо. Гораздо лучше, чем было до того, как мы подключились к этому», — подчеркнул Трамп, отметив действия своей администрации в сложившихся обстоятельствах.

Ранее Трамп рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Он назвал переговоры хорошими, добавив, что в целом ситуация очень сложная.

Путин заявлял, что Трамп делает все возможное для того, чтобы восстановить отношения с Россией.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пока тайком». Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины

    В Госдуме прокомментировали убийство украинского активиста

    Зеленскому предрекли тупик из-за Курской области

    В Госдуме напомнили о моратории на смертную казнь и предложили солдатам ВСУ сдаться

    В России предложили повысить НДФЛ для сверхбогатых

    Трамп напомнил о возможных последствиях конфликта на Украине

    В США допустили продажу TikTok до окончания отсрочки блокировки

    В деле экс-замминистра обороны Иванова допустили появление новых эпизодов коррупции

    Украинский город после взрывов остался без электричества

    Российские военные выбили ВСУ из Загрызова в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше