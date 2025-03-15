Трамп напомнил о возможных последствиях конфликта на Украине

Трамп заявил, что конфликт на Украине мог привести к ядерной войне

Конфликт на Украине мог спровоцировать начало третьей мировой войны. При этом это была бы такая война, «какой никогда не бывало», заявил президент США Дональд Трамп, его слова передает ТАСС.

По мнению американского лидера, столкновение между Россией и Украиной могло обернуться третьей мировой войной и ядерным конфликтом, но сейчас эти риски значительно снизились.

«Думаю, у нас все неплохо. Гораздо лучше, чем было до того, как мы подключились к этому», — подчеркнул Трамп, отметив действия своей администрации в сложившихся обстоятельствах.

Ранее Трамп рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Он назвал переговоры хорошими, добавив, что в целом ситуация очень сложная.

Путин заявлял, что Трамп делает все возможное для того, чтобы восстановить отношения с Россией.