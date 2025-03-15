Трамп оценил позицию России в военном плане в отношении ВСУ

Трамп назвал очень сильной позицию России в военном плане в отношении ВСУ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы России занимают сильную позицию в отношении окруженных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Его слова приводит ТАСС.

«В военном отношении они [ВС РФ] занимают очень сильную позицию, и у них [в окружении] довольно много украинских военнослужащих», — заявил американский президент.

Ранее Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой пощадить окруженные группировки ВСУ в Курской области. Сейчас они находятся к юго-западу от недавно освобожденного города Суджи.

Путин призвал украинские власти приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Путин гарантировал жизнь украинским солдатам в Курской области, если они сложат оружие.