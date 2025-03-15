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13:17, 15 марта 2025Россия

Умер пострадавший во время взрыва в Тобольске ребенок

Моор: Пострадавший во время взрыва в Тобольске ребенок умер в больнице
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ребенок, пострадавший во время взрыва в Тобольске, умер в больнице. Об этом сообщил глава Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале.

Он рассказал, что врачи клинической больницы до последнего боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось.

Моор отметил, что Тюменский ожоговый центр обладает самыми современными технологиями, а специалисты медицинского учреждения обладают большим опытом. Однако, заключил глава региона, травмы, полученные ребенком при пожаре, были слишком тяжелыми.

12 марта взрыв прогремел в частном дома Тобольска. Предварительно, он произошел из-за утечки газа. Пострадали три человека, среди них 8-летний ребенок. Уничтоживший дом взрыв сняли на видео.

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