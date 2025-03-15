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21:56, 15 марта 2025Россия

В Курской области подросток пострадал из-за обстрела ВСУ

Хинштейн: В Суджанском районе трое эвакуированных пострадали из-за обстрела ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Трое человек из числа эвакуированных жителей Курской области пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн.

«Среди них — 12-летний подросток. Жители получили травмы в результате обстрела Суджанского района. У ребенка осколочные ранения предплечья, мама мальчика получила ушиб ноги, еще у одной женщины — минно-взрывная травма», — уточнил он.

Пострадавшие были госпитализированы в Курскую областную клиническую больницу, добавил Хинштейн.

Ранее в освобожденных районах Курской области нашли сотни человек, которые ранее считались пропавшими без вести. Врио губернатора сообщил, что список разыскиваемых начинает постепенно сокращаться.

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