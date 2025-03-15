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11:32, 15 марта 2025Бывший СССР

В ЛНР сбили украинский дрон с отравляющим веществом

Мирошник: В ЛНР сбит дрон с отравляющим боеприпасом
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ЛНР сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с отравляющим химическим боеприпасом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Российские войска химзащиты нашли боеприпас сбитого украинского дрона и выявили в нем хлорсодержащее химическое отравляющее вещество. Произведенный в ФРГ дрон оказался оснащен емкостью ручной сборки с химреактивом и детонатором. Боеприпас был покрыт надписями на украинском языке. Точно определить состав отравляющего вещества будет возможно после детального лабораторного анализа.

Дрон сбили в районе населенного пункта Воеводское в Троицком районе ЛНР. В этой зоне нет военных объектов и не базируются никакие подразделения. Исходя из этого, предполагается, что целью атаки был гражданский объект. Применение химических отравляющих веществ против гражданского населения запрещено рядом международных конвенций.

Ранее сообщалось, что житель Ярославской области, завербованный украинской спецслужбой, получил 10 тысяч рублей на подготовку теракта с использованием отравляющих веществ. На допросе мужчина рассказал, что провел рекогносцировку местности и автопарковки оборонного предприятия в Ярославской области, отправил снимки украинскому куратору и получил от него денежные средства.

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