Украинский агент рассказал о подготовке теракта с отравлением химикатами

ФСБ: Ярославец получил 10 тыс. руб. на подготовку отравления на оборонном заводе

Пытавшийся отравить работников ОПК России по заказу из Киева попал на видео

Начало событий в новости Пытавшийся отравить работников ОПК России по заказу из Киева попал на видео

Житель Ярославской области, завербованный украинской спецслужбой, получил 10 тысяч рублей на подготовку теракта с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

На допросе мужчина рассказал, что провел рекогносцировку местности и автопарковки оборонного предприятия в Ярославской области, отправил снимки украинскому куратору и получил от него денежные средства.

По его словам, в декабре он познакомился в мессенджере с пользователем под ником Великий Воин Корпуса, который являлся представителем украинской спецслужбы. По его заданию подозреваемый стал готовить теракт с использованием отравляющих веществ.

ФСБ задержала 40-летнего жителя города Гаврилов-Ям Илью Б. Он намеревался отравить работников местного машиностроительного завода с помощью опасных химических веществ. Украинский куратор пообещал ему полтора миллиона рублей и дал координаты тайника с ядохимикатами.

Следователь возбудил против задержанного уголовное дело по двум статьям — приготовление теракта и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.