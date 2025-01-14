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13:25, 14 января 2025Силовые структуры

Украинский агент рассказал о подготовке теракта с отравлением химикатами

ФСБ: Ярославец получил 10 тыс. руб. на подготовку отравления на оборонном заводе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Пытавшийся отравить работников ОПК России по заказу из Киева попал на видео

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Житель Ярославской области, завербованный украинской спецслужбой, получил 10 тысяч рублей на подготовку теракта с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

На допросе мужчина рассказал, что провел рекогносцировку местности и автопарковки оборонного предприятия в Ярославской области, отправил снимки украинскому куратору и получил от него денежные средства.

По его словам, в декабре он познакомился в мессенджере с пользователем под ником Великий Воин Корпуса, который являлся представителем украинской спецслужбы. По его заданию подозреваемый стал готовить теракт с использованием отравляющих веществ.

ФСБ задержала 40-летнего жителя города Гаврилов-Ям Илью Б. Он намеревался отравить работников местного машиностроительного завода с помощью опасных химических веществ. Украинский куратор пообещал ему полтора миллиона рублей и дал координаты тайника с ядохимикатами.

Следователь возбудил против задержанного уголовное дело по двум статьям — приготовление теракта и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

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