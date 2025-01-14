Пытавшийся отравить работников ОПК России по заказу из Киева попал на видео

Задержанный ФСБ признался в попытке отравить работников завода по заказу Киева

ФСБ обнародовала оперативное видео с украинским агентом, который пытался отравить работников оборонного предприятия в Ярославской области. Запись публикует телеканал «Звезда».

На кадрах виден у гаражей мужчина с пакетом, который он выбрасывает, как только замечает силовиков. На допросе задержанный рассказал о своем знакомстве в мессенджере с пользователем под ником Великий Воин Корпуса, который являлся представителем украинской спецслужбы. По его заданию подозреваемый стал готовить теракт с использованием отравляющих веществ.

ФСБ задержала 40-летнего жителя города Гаврилов-Ям Илью Б. Он намеревался отравить работников местного машиностроительного завода с помощью опасных химических веществ. Украинский куратор пообещал ему полтора миллиона рублей и дал координаты тайника с ядохимикатами. 8 января сотрудники ФСБ задержали его при попытке извлечь оттуда две емкости с веществами, которые подозреваемый намеревался залить в воздуховоды автомобилей работников завода.

Следователь возбудил против задержанного уголовное дело по двум статьям — приготовление теракта и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее 14 января ФСБ заявила о предотвращении теракта, готовившегося из Киева.