В России предрекли сохранение ключевой ставки и отказ от жесткого сигнала

РБК: На заседании в марте ЦБ сохранит ставку и смягчит сигнал для рынка

На заседании 21 марта ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента. Такое мнение в разговоре с РБК озвучил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Темпы инфляции, как и инфляционные ожидания, сейчас демонстрируют снижение, пояснил Васильев. По данным Росстата, в конце февраля инфляция за месяц составила 0,81 процента, тогда как в январе она находилась на уровне 1,23 процента, указал он. Инфляционные ожидания граждан в феврале также уменьшились до 13,7 процента, хотя месяцем ранее составляли 14 процентов.

На инфляцию влияет и укрепившийся рубль, присоединился к обсуждению представитель «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. При этом снизившаяся стоимость нефти и изменение платежного баланса могут внести корректировки в эту картину, допускает он.

Одновременно аналитики ожидают, что Центробанк на мартовском заседании смягчит сигнал по своим дальнейшим решениям. По мнению директора департамента аналитики ГК «Регион» Валерия Вайсберга, Банк России исключит вариант с повышением ставки в будущем.

Ранее аналитики говорили, что условий для снижения ставки в России пока также не наблюдается. Цены движутся вниз низкими темпами, указал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Со слов руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на внутреннем рынке наблюдаются факторы, способствующие как повышению, так и снижению ставки ЦБ.