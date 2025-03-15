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12:20, 15 марта 2025Бывший СССР

В Запорожье испытали развивающий скорость болида дрон-перехватчик

В Запорожье испытали дрон-перехватчик, разработанный отрядом Б.А.Р.С.
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Военные РФ испытали дрон-перехватчик, разработанный добровольческим отрядом. Об этом сообщает РИА Новости.

В Запорожье дрон-перехватчик «Сармат», созданный бойцами добровольческого отряда Б.А.Р.С., на испытаниях достиг скорости 318 километров в час. По словам руководителя группы разработчиков с позывным «Чапай», для БПЛА такого типа это рекорд. У дрона также есть собственная боевая часть, а в ближайшее время «появится версия с автоматом захвата цели».

«Дрон двигался со скоростью болида "Форумулы-1"», — рассказал он. Современные гоночные болиды развивают скорость до 350 километров в час.

Чапай отметил, что основная функция дрона — поражать беспилотники противника, в том числе самолетного типа. Именно такие аппараты атакуют объекты внутри России.

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Ранее сообщалось, что в ЛНР сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с отравляющим химическим боеприпасом. Произведенный в ФРГ дрон оказался оснащен емкостью ручной сборки с химреактивом и детонатором.

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