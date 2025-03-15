Задержан угрожавший взорвать администрацию президента Сербии мужчина

В Белграде задержали угрожавшего взорвать администрацию Вучича мужчину

В Белграде задержан мужчина, угрожавший взорвать здание администрации президента страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Речь идет о гражданине 1972 года рождения с инициалами В. Б., которого задержали одетые в штатское сотрудники правоохранительных органов. Мужчина утверждал, что принес с собой две бомбы, однако взрывных средств при нем обнаружено не было.

Ранее стало известно о появлении снайперов на крышах зданий в районе администрации президента Сербии. Они расположились на здании Народной скупщины (парламента) и Конституционного суда, а местная полиция оцепила ключевые объекты администрации.

В акции протеста 15 марта принимают участие более 30 тысяч человек. Комментируя происходящее, президент страны Александр Вучич выразил надежду, что власти республики выдержат давление протестующих и смогут сохранить стабильность и мир в регионе. Протесты в Сербии начались после обрушения прошлой осенью навеса на вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек.