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13:36, 15 марта 2025Мир

Вучич спрогнозировал последствия протестов в Сербии

Вучич выразил надежду на сохранение стабильности на фоне протестов в Белграде
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетПротесты в Европе

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич спрогнозировал последствия протестов в Белграде 15 марта. Он выразил уверенность, что руководство республики сумеет сохранить стабильность и выдержит давление протестующих, сообщает ТАСС.

«Верю, что большая часть Сербии хочет строить лучшую и успешную страну», — приводит агентство слова сербского лидера. Он выразил надежду, что власти республики «выдержат все давления» и смогут сохранить мир в регионе.

Вучич напомнил, как 13 лет назад Сербию удалось «поднять из пепла» и сделать самой быстрорастущей экономикой в Европе. Важно не останавливаться на этом пути, добавил президент страны.

На акцию протеста в Белграде в субботу вышли более 30 тысяч человек. По словам Вучича, мероприятие не было согласовано с властями. Несмотря на это, сербский лидер обратился к полиции и прочим госструктурам с требованием обеспечить безопасность протестующих. В случае проявления агрессии участники акции будут задержаны, предупредил он. По данным МВД, за нарушение порядка задержали двоих человек.

Причиной антиправительственных протестов в стране стало обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года.

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