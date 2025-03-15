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16:48, 15 марта 2025Мир

На зданиях возле администрации президента Сербии появились снайперы

На крышах зданий парламента и суда в Белграде заметили снайперов
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

На крышах зданий в районе администрации президента Сербии в Белграде, где 15 марта проходят акции протеста, заметили снайперов. Об этом сообщает РИА Новости.

Снайперы разместились на здании Народной скупщины (парламента) и Конституционного суда, рассказал корреспондент агентства. Ключевые городские объекты оцепила полиция. За обеспечение безопасности на митинге отвечают сотрудники в штатском, распределенные среди протестующих.

Во второй половине дня участники акции протеста заблокировали крупнейшую транспортную развязку у здания муниципалитета Нови-Београд (Новый Белград). В руках митингующие несли флаги Сербии и плакаты. Также к зданию скупщины прибыла колонна из мотоциклов и ста тракторов.

Ранее стало известно, что на акцию протеста в сербском Белграде вышли более 30 тысяч протестующих. Изначально сообщалось о двух задержанных за нарушение общественного порядка, впоследствии также появились новости о задержании водителя, въехавшего в толпу.

Поводом для протестов в стране стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. Студенты обвинили властей в коррупции при его возведении, и за несколько месяцев в Сербии прошел уже ряд забастовок.

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