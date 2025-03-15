Зеленский заявил о появлении у Украины ракеты «Длинный Нептун». Что на это ответили в России?

Депутат Колесник: Россия может применить «Орешник» против «Длинного Нептуна» ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета «Длинный Нептун» успешно прошла испытания и боевое применение. В Госдуме допустили, что если Киев использует новое оружие, Россия оправдано сможет применить комплекс баллистических ракет средней дальности «Орешник».

Зеленский заявил, что дальность «Длинного Нептуна» составляет тысячу километров

Президент Украины, рассказывая о новой ракете, поблагодарил разработчиков, производителей и военных. «Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров», — рассказал он и отметил, что «Длинный Нептун» успешно прошел испытания и боевое применение.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже использовали дозвуковые противокорабельные ракеты украинского производства «Нептун» с дальностью полета до 300 километров. Минобороны России впервые сообщило о перехвате этой ракеты в августе 2023 года.

«Нептун» предназначен для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов. Она разработана на основе советской ракеты Х-35 — «Нептун», отличается от нее большей дальностью, размером и системой управления.

В России заявили о праве применить «Орешник» против «Длинного Нептуна»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» заявил, что если ВСУ используют «Длинный Нептун», Россия будет вправе применить «Орешник». Он также напомнил, что российская сторона обладает лучшей системой ПВО.

БРСД «Орешник» впервые применили в рамках специальной военной операции в ноябре прошлого года. Ракета дальностью полета 5,5 тысячи километров развивает скорость до 11 чисел Маха. Ракета получила разделяющуюся головную часть с управляемыми блоками индивидуального наведения.