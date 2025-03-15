В России заявили о праве на ответ в случае применения ВСУ ракеты «Длинный Нептун»

Россия оправдано может применить «Орешник» в том случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ракету «Длинный Нептун», заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщение президента Украины Владимира Зеленского, что оружие прошло успешное испытание.
Россия может вполне оправдано, если они этот «Длинный Нептун» применят, применить «Орешник»
«Кроме того, у нас самая лучшая система ПВО в мире. Это признано всеми. [Если они применят ракету], то поднимется шум, а бои продлятся. Зеленскому правда наплевать на украинцев. Это уже видно», — заявил Колесник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракета «Длинный Нептун» прошла испытания и успешное боевое применение. Он сообщил, что дистанция оружия — тысяча километров.
В начале февраля сообщалось, что Украина выпустила по России ракету большой дальности. Как уточнили в Минобороны РФ, ВСУ использовали управляемую ракету «Нептун». Ее сбили средства противовоздушной обороны над Азовским морем.
Территорию России с помощью ракеты «Нептун» ВСУ до этого пытались атаковать 14 января. Тогда под удар попал Крым — сигнал воздушной тревоги объявляли в Керчи, Севастополе, Феодосии и Судаке.