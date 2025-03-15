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16:26, 15 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о праве на ответ в случае применения ВСУ ракеты «Длинный Нептун»

Депутат Колесник заявил о праве РФ ответить, если ВСУ применят «Длинный Нептун»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Россия оправдано может применить «Орешник» в том случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ракету «Длинный Нептун», заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщение президента Украины Владимира Зеленского, что оружие прошло успешное испытание.

Россия может вполне оправдано, если они этот «Длинный Нептун» применят, применить «Орешник»

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

«Кроме того, у нас самая лучшая система ПВО в мире. Это признано всеми. [Если они применят ракету], то поднимется шум, а бои продлятся. Зеленскому правда наплевать на украинцев. Это уже видно», — заявил Колесник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракета «Длинный Нептун» прошла испытания и успешное боевое применение. Он сообщил, что дистанция оружия — тысяча километров.

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В начале февраля сообщалось, что Украина выпустила по России ракету большой дальности. Как уточнили в Минобороны РФ, ВСУ использовали управляемую ракету «Нептун». Ее сбили средства противовоздушной обороны над Азовским морем.

Территорию России с помощью ракеты «Нептун» ВСУ до этого пытались атаковать 14 января. Тогда под удар попал Крым — сигнал воздушной тревоги объявляли в Керчи, Севастополе, Феодосии и Судаке.

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