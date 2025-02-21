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18:05, 21 февраля 2025Наука и техника

«Летит и плавится, как эскимо». Путин объяснил, чем уникален «Орешник» и почему его не могли создать раньше

Путин: «Орешник» не создали раньше, так как не было таких стойких материалов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боеголовки российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» способны выдержать температуру, равную температуре на поверхности Солнца. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время своего выступления на Форуме будущих технологий.

Весь мир говорит про «Орешник». А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца. Температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. «Авангард» мы его назвали. Там сопоставимые температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца

Владимир Путинпрезидент России

Политик напомнил, что в конце 80-х годов российские ученые уже предпринимали попытки по созданию подобных систем, однако в те годы у них не было необходимых материалов. «Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо», — заметил глава государства. Современные разработки позволили создать прочные покрытия и для крыла снаряда, и для фюзеляжа.

«Орешник» впервые был применен в хоне специальной военной операции (СВО) на Украине в ноябре 2024 года. Ракета способна развить скорость до 11 чисел Маха, а дальность ее полета достигает 5,5 тысячи километров.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

«Орешником» заинтересовались за рубежом

Иностранные компании активно интересуются БРСД «Орешник». Об этом рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, зарубежные предприятия не оставляют попыток разузнать подробности устройства ракеты. Во время международной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби он заметил, что у многих стран есть возможности по созданию столь мощного оружия — не только у России.

Все спрашивают. Любому человеку, который занимается обороной или является участником производства любого вооружения или военной техники, всегда все интересно: что же такое произошло, что же такое у России появилось

Александр Михеевглава «Рособоронэкспорта»

На Западе также неоднократно выражали интерес, сопряженный с беспокойством, в связи с использованием Россией данной системы. Так, командир британского Королевского флота в отставке Стив Джерми заявил, что у стран НАТО нет средств защиты от ударов «Орешником».

Он подчеркнул, что летящий со скоростью больше десяти махов «Орешник» в состоянии уничтожить любой завод по производству оружия или морскую, наземную или авиационную базу военного блока.

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В России заявили о неспособности других стран противостоять «Орешнику»

Ни одна страна в мире не обладает оружием, которое можно было бы противопоставить «Орешнику». Об этом заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Эксперт подчеркнул, что в рамках текущего конфликта Украине не обладает средствами защиты от данных ракет. Он также опроверг слова главкома ВСУ Александра Сырского о существовании в мире нескольких систем ПРО, которые могли бы перехватить «Орешник»

«Нет ни у кого в мире таких средств, чтобы противостоять "Орешнику". Никто и не собирается давать их Украине, потому что их нет. И признать это никто не хотел бы», — заявил Кошкин.

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