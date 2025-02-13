«Такая задача ей по плечу». Названа система ПВО, способная перехватить «Орешник». Но она есть только у России

Полковник Ходаренок: ракету «Орешник» способна перехватить система С-500

Средства поражения, схожие по характеристикам с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник», которая считается сложной целью для перехвата, может уничтожать зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Триумфатор-М». Такое мнение выразил военный обозреватель полковник запаса Михаил Ходаренок.

Он отметил, что комплекс для борьбы с подобными БРСД должен уметь перехватывать высокоскоростные цели. «Задачи по перехвату таких целей, как "Орешник", может, например, выполнять зенитная ракетная система С-500 "Триумфатор-М". Но это только мое личное мнение, что такая задача ей по плечу», — сказал он.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Также эксперт допустил, что воздушные цели, сравнимые с «Орешником», может перехватить ЗРС С-400 «Триумф».

«Орешник» считается неуязвимым для систем ПРО

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что у противников России нет шансов на перехват «Орешника». По его словам, размещенные в Польше системы противоракетной обороны (ПРО) также не смогут сбить российскую ракету.

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По словам военного аналитика Игоря Коротченко, каждый боевой блок ракеты «Орешника» оснащен собственной двигательной установкой, которая позволяет совершать противоракетные маневры. Это защищает блоки от перехвата.

Современные модификации американских зенитных ракетных комплексов Patriot также не смогут эффективно противостоять «Орешнику». Подполковник зенитного подразделения бундесвера в отставке Юрген Розе предположил, что современные противоракеты, работающие по принципу hit-to-kill, также не изменят ситуацию. Этот принцип используется в зенитных ракетах Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE), которые поражают цели прямым ударом, а не облаком осколков.

В США допустили перехват «Орешника» системой THAAD

Обозреватель The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт допустил, что «Орешник» можно перехватить при помощи системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). При этом он подчеркнул, что у США есть только горстка этих систем.

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Батарея THAAD состоит из радара, пусковых установок и оборудования для управления огнем и связи. Комплекс разработан для перехвата целей в верхних слоях атмосферы и за ее пределами.

Полковник Ходаренок, в свою очередь, усомнился в способности THAAD противостоять «Орешнику». «Той же американской системе ПРО THAAD на данном этапе эта задача не по плечу», — сказал он.

БРСД «Орешник» применили в ходе СВО

«Орешник» впервые применили в ноябре 2024 года. Ракетой, которая атакует цель со скоростью 10 чисел Маха (2,5-3 километра в секунду), поразили завод в Днепропетровске. Дальность «Орешника» — 5,5 тысячи километров. Считается, что запущенная с полигона Капустин Яр в Астраханской области ракета долетела до цели в Днепропетровске за 15 минут.

В конце ноября президент Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». При этом он подчеркнул, что у России уже есть несколько готовых к применению изделий. Также глава государства согласился принять новую БРСД на вооружение.