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20:21, 19 декабря 2024Наука и техника

В России рассказали о внезапности «Орешника»

Коротченко: пуск БРСД «Орешник» невозможно отследить
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник» можно запустить внезапно, поэтому противник не сможет отследить старт средствами спутниковой разведки. Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает ТАСС.

По его словам, особенностью российской ракеты стал короткий активный участок. На этом этапе полета ракета набирает скорость, поэтому она уязвима для перехвата.

«Пуск осуществляется из позиционного района внезапно для противника. Потому что "Орешник", обладая мобильностью, подвижным грунтовым ракетным комплексом, изначально не дает возможность вскрыть его текущее местоположение средствам спутниковой разведки, исходя из того, что осуществляется комплекс необходимых мероприятий по скрытности, оперативной маскировке и так далее», — рассказал Коротченко.

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Эксперт также объяснил, что «Орешник» выходит в ближний космос и на баллистической траектории происходит разведение боевых блоков ракеты. Каждое изделие осуществляет самостоятельное донаведение для поражения установленной цели. При этом каждый блок, который оснащен собственной двигательной установкой, может совершить противоракетный маневр. По словам Коротченко, это защищает боевые блоки от перехвата.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил, что у противников нет шансов сбить российскую ракету «Орешник». Он подчеркнул, что размещенные в Польше противоракеты также не могут перехватить БРСД.

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