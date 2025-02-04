«Сделали вид, что не поняли». Российский посол рассказал о реакции Польши на появление «Орешника»

Посол РФ Андреев: Польша притворяется, что не понимает значения «Орешника»

В Польше предпочли сделать вид, будто не понимают последствий появления у России ракеты «Орешник», заявил в интервью РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

По его словам, после появления информации о создании этого вооружения польские власти либо сделали вид, что не поняли ее значимости, либо проигнорировали новость. Однако дипломат убежден, что руководство страны осознает реальную силу данного оружия.

Уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознает, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты Сергей Андреев посол России в Варшаве

Сергей Андреев Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Размещение «Орешника» в Белоруссии может изменить стратегическую ситуацию на Украине

Ранее бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что размещение одного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии может навсегда изменить отношение Польши к военному противостоянию. Специалист убежден, что достаточно одной системы, чтобы Варшава вместе с союзниками «успокоилась навсегда». Кедми добавил, что Минск никогда не выказывал претензий к соседним государствам, в отличие от Варшавы, которая, по его мнению, намеренно нагнетает обстановку.

До этого Кедми отмечал, что размещение «Орешника» в Белоруссии меняет оперативную и стратегическую ситуацию на Украине и оценку возможных угроз Запада. По его словам, когда комплекс установят в стране, он покроет все регионы Украины, а время подлета не будет превышать четыре минуты.

Тем временем польский журналист Майк Крупа заметил, что после применения Москвой «Орешника» и разрешения США Киеву бить вглубь России жители Польши задумались о последствиях полноценного конфликта. Он назвал «истерию» в каком-то смысле позитивной, потому что мысль о разрушительных последствиях наконец дошла до населения Польши.

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Эксперты считают, что НАТО не способно противостоять «Орешнику»

Отставной командир британского Королевского флота Стив Джерми заявил, что у Североатлантического альянса нет эффективных средств защиты от ударов российской ракеты «Орешник».

По его словам, снаряд, движущийся со скоростью более десяти махов, способен полностью уничтожить любой военный объект НАТО — будь то завод, авиабаза или порт. Джерми также предположил, что в случае эскалации конфликта Россия будет атаковать аналогичные цели, что и на Украине.

Лукашенко связал размещение «Орешника» с действиями США и назвал условия отказа от ракет

В декабре 2024 года белорусский президент Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить в стране «Орешник». В ответ Путин назвал возможной реализацию этой идеи во второй половине 2025 года.

После этого Лукашенко поручил организовать размещение комплекса и определить его оптимальное использование. По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Павла Муравейко, только Лукашенко знает точное количество поставляемых систем.

В конце января лидер Белоруссии уточнил, что первые комплексы появятся в стране в ближайшие дни. Он не стал раскрывать, будет ли ракета поставляться в ядерном исполнении, однако заявил, что сейчас их планирует разместить ближе к Смоленску.

Лукашенко также добавил, что размещение российского оружия в Белоруссии напрямую зависит от действий США. Так, сказал он, если Вашингтон откажется от планов разместить ракеты средней дальности в Европе, то он может предложить России повременить с вопросом о размещении «Орешника». По его словам, для Минска не принципиально, где будет находиться комплекс — в Смоленске или Орше, но важно, чтобы американские ракеты не появились в Европе, так как они могут быть оснащены ядерными боеголовками.