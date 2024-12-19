Размещение «Орешника» в Белоруссии оценили словами «смертный приговор для Польши»

Кедми назвал размещение «Орешника» в Белоруссии смертным приговором для Польши

Бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми оценил размещение ракетной системы «Орешник» на территории Белоруссии. Его слова приводит портал «Поглед Инфо».

«Орешник на территории Белоруссии подписывает смертный приговор любым войскам на территории Польши, которые будут угрожать России», — высказался эксперт.

Политолог добавил, что «Орешник» также полностью покроет все украинские регионы «с временем подлета три-четыре минуты, две минуты». Кедми отметил, что данное оружие полностью меняет как оперативную и стратегическую ситуацию на Украине, так и оценку возможных угроз Запада.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить в стране «Орешник». Он объяснил, что это усилило бы оборону Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада.

Отвечая на просьбу Лукашенко, Путин назвал возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии. По словам президента, реализовать это можно будет уже во второй половине 2025 года.