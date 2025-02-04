Российский посол раскрыл реакцию Польши на «Орешник»

Посол РФ Андреев: Польша как будто не понимает значения появления «Орешника»

Посол России в Польше Сергей Андреев рассказал, каким образом Варшава отреагировала на появление у России ракеты «Орешник». Его слова приводит РИА Новости.

«Уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознает, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты», — сказал дипломат.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что «Орешник» разместят на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что это произойдет в соответствии с соглашением президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

