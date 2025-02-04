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07:07, 4 февраля 2025Мир

Российский посол раскрыл реакцию Польши на «Орешник»

Посол РФ Андреев: Польша как будто не понимает значения появления «Орешника»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Посол России в Польше Сергей Андреев рассказал, каким образом Варшава отреагировала на появление у России ракеты «Орешник». Его слова приводит РИА Новости.

«Уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознает, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты», — сказал дипломат.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что «Орешник» разместят на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что это произойдет в соответствии с соглашением президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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