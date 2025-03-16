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23:49, 16 марта 2025Бывший СССР

Беспилотники ВСУ атаковали российский город

Mash: Украинские беспилотники атакуют Ейск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Беспилотники ВСУ атакуют Ейск. Местные жители сообщают о десяти взрывах над городом и в акватории Азовского моря. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители сообщили о десяти взрывах над городом и в акватории Азовского моря. По предварительным данным, дроны летели в сторону военного аэродрома. В нескольких районах от звука сработала сигнализация у машин. Отмечается, что сработала система ПВО.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский автобус в Горловке. Они атаковали беспилотником рейсовый автобус, в котором находились два пассажира и водитель. Им удалось самостоятельно эвакуироваться.

10 марта украинские дроны атаковали машину скорой помощи в Великой Лепетихе в Херсонской области. Сообщается, что во время возвращения бригады врачей на станцию автомобиль атаковали два беспилотника «Баба-Яга».

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