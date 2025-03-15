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20:01, 15 марта 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Горловке

ВСУ атаковали беспилотником пассажирский автобус в Горловке
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Горловке, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

Украинские военные применили беспилотник в атаке на рейсовый автобус, в котором находились два пассажира и водитель. Им удалось самостоятельно эвакуироваться. Медицинская помощь им не потребовалась.

На месте происшествия работают пожарные.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали автомобиль с эвакуируемыми из-под Суджи жителями. Уточнялось, что машина получила механические повреждения. Люди, которые находились в ней в момент атаки, не пострадали.

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