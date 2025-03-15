ВСУ атаковали беспилотником пассажирский автобус в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Горловке, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

Украинские военные применили беспилотник в атаке на рейсовый автобус, в котором находились два пассажира и водитель. Им удалось самостоятельно эвакуироваться. Медицинская помощь им не потребовалась.

На месте происшествия работают пожарные.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали автомобиль с эвакуируемыми из-под Суджи жителями. Уточнялось, что машина получила механические повреждения. Люди, которые находились в ней в момент атаки, не пострадали.