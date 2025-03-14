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18:24, 14 марта 2025Россия

ВСУ атаковали автомобиль с эвакуируемыми из-под Суджи жителями

ТАСС: ВСУ атаковали автомобиль с эвакуируемыми из-под Суджи, никто не пострадал
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль с эвакуируемыми из-под Суджи жителями. Об этом сообщает ТАСС.

Машина получила механические повреждения, но находящиеся в ней люди не пострадали.

По данным агентства, активность FPV-дронов ВСУ в Суджанском районе остается высокой. В частности, у корреспондента ТАСС сработал детектор беспилотных летательных аппаратов, который показал наличие дрона-камикадзе в радиусе 1,7 километра в момент атаки на группу волонтеров, вывозящих мирное население из приграничья.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал число эвакуированных за три дня жителей — 209 человек, из которых 68 вывезены из Суджи. По информации оперативных служб, многие по-прежнему не хотят покидать свои дома.

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