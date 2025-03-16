Генерал Бужинский назвал способ взять еще неосвобожденные территории без боя

Бужинский: ВС России могут взять еще неосвобожденные территории без боя

Вооруженные силы Российской Федерации могут взять под контроль еще неосвобожденные территории в новых регионах без ведения боевых действий, обменяв их на буферную зону в Сумской и Харьковской областях. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

«Если дело дойдет до территориальных разменов, буферную зону в Сумской и Харьковской областях можно будет обменять на еще не освобожденные территории тех регионов, которые Россия включила в свой состав», — рассказал военный.

По его словам, для реализации буферной зоны, России придется организовать оборонительные позиции на приграничных территориях, следуя словам президента России Владимира Путина о необходимости создания зон безопасности в этих регионах.

Ранее в Сумской области на Украине объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов. Отмечается, что в ближайшее время нужно будет эвакуировать 543 человека, в том числе детей.