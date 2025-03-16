Хуситы пообещали ответить на авиаудары США по Йемену

Авиаудары Соединенных Штатов Америки по Йемену не останутся без ответа, предупредило движение хуситов «Ансар Аллах». Заявление политбюро приводит телеканал Al Masirah.

«Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — указали хуситы.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) объявило о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене. Операция включает в себя серию ударов по объектам хуситов с «целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства».

В январе хуситы ударили по авианосцу Военно-морских сил (ВМС) США USS Harry S. Truman в Красном море, применив для атаки ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Месяцем ранее они взяли на себя ответственность за сбитый над Красным морем американский истребитель F/A-18.

