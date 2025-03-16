Основатель американской ЧВК Blackwater восхитился эффективностью РЭБ ВС России

Эрик Принс, который основал американскую частную военную компанию (ЧВК) Blackwater, восхитился Армией России. Он оценил эффективность российских подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет MK.RU.

По его словам, многие образцы высокоточного оружия производства США, включая противотанковые комплексы Javelin, реактивные системы залпового огня HIMARS и управляемые снаряды Copperhead, быстро теряют эффективность. Принс подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России глушат системы навигации и связи, без которых оружие не может эффективно работать.

Основатель Blackwater отметил, что в 2022 году российские артиллеристы тратили много времени на подготовку контрбатарейного огня, а в настоящее время они поражают артиллерию противника в течение нескольких минут.

«Это значит, что если вы стреляете по ним — вам лучше сидеть в своей машине и мчаться прочь. Потому что иначе они вас достанут», — сказал он.

ЧВК Blackwater была основана бывшими офицерами Военно-морских сил США Принсом и Элом Кларком в 1997 году. В 2009 году компанию переименовали.

В ноябре 2024 года Принс заявил, что у Киева нет никаких шансов вернуть утраченные территории.