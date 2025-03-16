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15:31, 16 марта 2025Интернет и СМИ

Отказ от алкоголя вынудил известного комика развестись после 19 лет брака

Британский комик Бишоп развелся с женой из-за решения отказаться от алкоголя
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Kate Green / Getty Images for Paramount Pictures UK

Известный британский комик и актер Кевин Бишоп заявил, что развелся с женой Кастой после 19 лет брака. Как пишет Express, в подкасте We're Not Getting Any Younger юморист признался, что к расставанию привело его решение отказаться от алкоголя.

44-летний комик назвал себя алкоголиком. Бишоп признался, что когда он употребляет любое количество спиртного, у него тут же возникает непреодолимая тяга к алкоголю.

По словам юмориста, он решил отказаться от этой привычки и смог воздерживаться от алкоголя на протяжении пяти лет, однако не получил достаточно поддержки от бывшей жены. «Мне нравилась моя жизнь, а потом моя жена стала скучать по своему собутыльнику и побудила меня снова начать пить. Она сказала, что я не алкоголик. Затем в течение 21 месяца все развалилось», — заявил Бишоп.

Ранее популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Европе, рассказал, что англичане злоупотребляют алкоголем. По словам юмориста, жители этой страны «непотребно пьют».

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