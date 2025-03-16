Пожар на дискотеке в Северной Македонии сняли на видео

Очевидцы сняли пожар на дискотеке в Северной Македонии на видео

Пожар на дискотеке в Северной Македонии, во время которого не удалось спасти более 50 человек, сняли на видео. Соответствующий ролик публикует РИА Новости в Telegram.

На сделанной очевидцем записи видно горящее здание. Оператор находится вдали от горящей постройки, однако на ролике слышен треск, который может быть вызван горящей пиротехникой. На дискотеке находилось около 1,5 тысячи человек.

Ранее агентство MIA со ссылкой на МВД Северной Македонии сообщило, что во время пожара в македонском городе Кочани минимум 50 человек не спасли. Пострадавшие в результате ЧП госпитализированы.

Ранее в марте стало известно, что в Благовещенске следователи возбудили уголовное дело после пожара в нелегальном хостеле. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Собственник помещения задержан.