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12:37, 16 марта 2025Культура

Представитель Эйдельштейна прокомментировала сообщение о розыске актера военкоматом

PR-менеджер Эйдельштейна опровергла сообщение о проблемах актера с военкоматом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

PR-менеджер известного российского актера Марка Эйдельштейна Ольга Малаева опровергла сообщение о проблемах кинозвезды с военкоматом. Об этом пишет ТАСС.

«Марк учится в аспирантуре, поэтому не думаю, что с этим могут быть сложности», — прокомментировала она новость о предполагаемом розыске актера военкоматом.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что 23-летний Эйдельштейн не отметился в военкомате по месту прописки, а его отсрочка от армии закончилась. Утверждалось, что в связи с этим военный комиссариат Нижнего Новгорода начал разыскивать актера.

Перед этим сообщалось, что журналисты Vogue назвали Эйдельштейна восходящей звездой Голливуда. В издании отметили, что артист с задором и легкостью выходит на каждую красную дорожку престижных премий и фестивалей.

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