Пушков: Финансовая помощь США Украине может находиться в Монако

«Исчезнувшая» финансовая помощь Соединенных Штатов Украине может находиться в Монако, где курсируют эшелоны супердорогих авто с украинскими номерами. Об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«"Я не знаю, куда ушли эти деньги", — заявил Зеленский, пытаясь объяснить исчезновение части финансовой помощи США. Так вот: крошечная часть обнаружена в Монако, где курсируют эшелоны супердорогих авто с украинскими номерами», — отметил он.

Ранее Владимир Зеленский в интервью западным СМИ опроверг данные о сумме выделенных Украине властями США средств. Политик подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги». Он сообщил, что Киев получил от Штатов только 75 миллиардов долларов.

В свою очередь, предприниматель и миллиардер Илон Маск пришел к выводу, что значительная часть предназначавшихся Украине денег оказалась в руках американских политиков. По мнению бизнесмена, средства осели в карманах представителей Нацкомитета Демпартии, а также ряда членов Республиканской партии.