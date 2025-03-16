RusVesna: Артиллерийские расчеты поразили позиции ВСУ на Покровском направлении

Артиллерийские расчеты группировки войск «Центр» поразили позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«"Отважные" ровняют с землей оборону врага у Покровска. Артиллерийские расчеты группировки "Центр" накрыли плотным огнем позиции боевиков 32 бригады ВСУ на покровском направлении», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили под Красноармейск элитный спецбатальон. Также указывается, что украинские военные пытаются держать линию обороны на покровском направлении и не позволить российским войскам продвинуться.

До этого появилась информация, что ВСУ начали активно атаковать Красноармейск, чтобы в дальнейшем переложить вину за удары по городу на российские войска. В основном для ударов используется тяжелая артиллерия.