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00:22, 16 марта 2025Бывший СССР

Российские военные «накрыли» позиции ВСУ у Красноармейска

RusVesna: Артиллерийские расчеты поразили позиции ВСУ на Покровском направлении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress

Артиллерийские расчеты группировки войск «Центр» поразили позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«"Отважные" ровняют с землей оборону врага у Покровска. Артиллерийские расчеты группировки "Центр" накрыли плотным огнем позиции боевиков 32 бригады ВСУ на покровском направлении», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили под Красноармейск элитный спецбатальон. Также указывается, что украинские военные пытаются держать линию обороны на покровском направлении и не позволить российским войскам продвинуться.

До этого появилась информация, что ВСУ начали активно атаковать Красноармейск, чтобы в дальнейшем переложить вину за удары по городу на российские войска. В основном для ударов используется тяжелая артиллерия.

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