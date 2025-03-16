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07:47, 16 марта 2025Россия

Российский военный рассказал об уничтожении ВСУ домов в курском поселке

Боец РФ Тарик: ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в поселке Зазулевка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два дня уничтожили большую часть домов в освобожденном курском поселке Зазулевка. Об этом сообщил боец спецназа «Ахмат» с позывным Тарик в разговоре с РИА Новости.

«Два дня подряд работал танчик, 120-й миномет. Это вот за два дня разрушения после того, как мы сюда зашли…», — рассказал он. Собеседник агентства уточнил, что украинские военные обстреливали не только военные объекты, но и мирные.

11 марта Минобороны РФ сообщило о контроле над 12 населенными пунктами в Курской области, включая Зазулевку. Также были освобождены Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

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