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13:30, 16 марта 2025Ценности

Собчак выложила фото с сумкой за несколько миллионов рублей

Журналистка Собчак выложила фото с сумкой за пять миллионов рублей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выложила фото с сумкой за несколько миллионов рублей. Соответствующий снимок опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), сообщает «Газета.ru».

Собчак показала фотографии, сделанные во время отдыха с сыном в Куршевеле. На одном из снимков она позировала на лестнице частного самолета с сумкой Hermes, украшенной бахромой. На сайте 1stDibs аксессуар стоит 59 тысяч долларов (более пяти миллионов рублей). Телеведущая стояла в черной футболке с принтом, спортивных штанах, дубленке с разноцветным мехом и коричневых тапочках.

В феврале Собчак похвасталась оранжевым клатчем Prada, который стоит более 120 тысяч рублей.

В январе российская телеведущая Екатерина Андреева посетила премьеру спектакля российского хореографа Аллы Сигаловой с сумкой Hermès Birkin стоимостью 2,8 миллиона рублей.

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