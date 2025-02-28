Журналистка Ксения Собчак похвасталась клатчем Prada за десятки тысяч рублей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак похвасталась сумкой за десятки тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость предстала перед камерой в голубой юбке ниже колена, черном жакете с вышивкой на груди и сиреневой меховой накидке поверх него. В качестве обуви звезды выбрала остроносые черные лодочки в белый горох.

При этом в руке Собчак держала оранжевый клатч Prada. Известно, что стоимость похожего изделия на официальном сайте бренда составляет 1420 долларов (126 тысяч рублей).

В январе одну деталь в образе Собчак раскритиковали в сети со словами «сморщенные чашечки». Звезда разместила фото, на которых продемонстрировала наряд, состоящий из жакета с синей вставкой и черного корсета Maison Margiela.