Одну деталь в образе Собчак раскритиковали в сети со словами «сморщенные чашечки»

Одну деталь в образе журналистки и телеведущей Ксении Собчак раскритиковали в сети со словами «сморщенные чашечки». Соответствующие кадры и комментарии появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда разместила фото, на которых продемонстрировала наряд, состоящий из жакета с синей вставкой и черного корсета Maison Margiela поверх него. Помимо этого знаменитость надела светло-коричневые широкие брюки Max Mara, дополнив их ремнем Prada. В качестве аксессуаров она выбрала сумку Bottega Veneta и массивные золотые серьги-капли.

Пользователей сети смутил внешний вид Собчак, о чем они заявили в комментариях под постом. «Боже, как топорно сшито бюстье. Сморщенные чашечки — это нечто», «Что это за обвисше-мятые чашечки у корсета верхом на пиджаке? Увольте стилиста», «Корсет поверх жакета? Ждем утягивающие трусы поверх штанишек», «Какой это стилист? Это сапожник. А корсет и правда просто какое-то недоразумение», — высказались они.

Ранее в январе Собчак высмеяла образ Мелании Трамп фразой «Шапокляк очень стильная». Знаменитость разместила снимок, на котором первая леди США была запечатлена на инаугурации в широкополой плоской шляпе и темно-синем длинном пальто.