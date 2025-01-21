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19:20, 21 января 2025Ценности

Собчак высмеяла образ Мелании Трамп фразой «Шапокляк очень стильная»

Журналистка Собчак сравнила жену Трампа с Шапокляк из-за шляпы на инаугурации
Екатерина Ештокина

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высмеяла образ жены президента США Дональда Трампа Мелании фразой «Шапокляк очень стильная». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале, который насчитывает 320 тысяч подписчиков.

Знаменитость разместила снимок, на котором первая леди США была запечатлена на инаугурации в широкополой плоской шляпе и темно-синем длинном пальто. Помимо этого, Собчак опубликовала кадр из мультфильма «Шапокляк» с одноименным героем.

«Всегда считала, что Шапокляк очень стильная. Ну это точно был реф (референс — прим. «Ленты.ру»), — сравнила она Трамп.

Ранее в январе американский дизайнер Эрик Джавитс раскрыл секрет шляпы Мелании Трамп. Эксперт, который сшил данный аксессуар, признался, что жена политика могла отказаться от него.

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