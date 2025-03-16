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14:36, 16 марта 2025Из жизни

Трехлетний мальчик спас прабабушку

People: В США мальчик спас прабабушку, которая упала и ударилась головой
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: people.com

В США трехлетний мальчик из штата Колорадо спас прабабушку, которая упала во дворе и ударилась головой о цементную ступеньку. Об этом пишет People.

Инцидент произошел в городе Страсбург во вторник, 11 марта. Родители Бриджера Пибоди оставили его с прабабушкой Шэрон Льюис, потому что повезли к врачу его сестру. Вечером мальчик и его родственница шли к дому по заднему двору. Было темно, Льюис запнулась, упала и ударилась головой об угол ступеньки. Женщина поняла, что не может подняться, а ее рана сильно кровоточила.

Сначала бабушка и внук пытались позвать соседей, так как в их доме горел свет, однако им никто не ответил. Тогда Льюис попросила Бриджера сходить в машину за телефоном. «Он сказал: "Там слишком темно, бабуля". А я ответила: "Я знаю, но тебе придется быть храбрым. Иисус поможет тебе"», — поделилась воспоминаниями пожилая женщина.

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В итоге мальчику удалось добраться до машины и принести телефон. Его прабабушка позвонила родным и вызвала скорую. Врачи диагностировали у Льюис тяжелое сотрясение мозга. Кроме того, ей пришлось наложить 22 шва. Сейчас женщина быстро идет на поправку. Она называет правнука своим героем, однако он отказывается от этого титула и просит называть его просто Бриджером.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона восьмилетний мальчик спас котенка от хулиганов. Ради этого ребенку пришлось отдать свой скейтборд.

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