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21:55, 16 марта 2025Россия

Угрозу атаки БПЛА объявили еще в одном российском регионе

МЧС объявило угрозу атаки БПЛА в Тамбовской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Тамбовской области. Об этом говорится в приложении МЧС России.

«Внимание!!! "Воздушная тревога" — опасность атаки беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.

Таким образом, угроза атаки БПЛА объявлена еще в одном российском регионе. Ранее 16 марта аналогичные уведомления получили жители Тульской и Тамбовской областей.

Ранее средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотники в Суворовском районе Тульской области. Глава региона Дмитрий Миляев отметил, что пострадавших и разрушений нет.

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