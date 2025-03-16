В двух российских регионах объявили опасность атаки БПЛА

В Тульской и Тамбовской областях объявили опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило министерство региональной безопасности в своем Telegram-канале.

Власти призвали жителей региона быть бдительными. Помимо этого, МЧС России сообщило об опасности атаки беспилотников в Тамбовской области.

Ранее средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотники в Суворовском районе Тульской области. Глава региона Дмитрий Миляев отметил, что пострадавших и разрушений нет.

11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 65 ликвидированных на подлете к Москве БПЛА.