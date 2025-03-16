В России заявили о готовности увеличить поставки сельхозпродукции в Катар

Мантуров: Россия увеличит поставки сельхозпродукции и халяльной в Катар

Россия готова увеличить поставки в Катар сельскохозяйственной и халяльной продукции. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров на пятом заседании совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, передает ТАСС.

По данным агентства, он заявил, что в структуре нашего товарооборота уже сейчас преобладают зерновые, прежде всего пшеница и ячмень. Мантуров сообщил, что Россия готова увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. По его словам, имеется в виду не только обеспечение продовольственной безопасности Катара, но и создание там регионального агропромышленного хаба. Кроме того, «среди перспективных экспортных товаров также можно выделить говядину, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия», отметил первый вице-премьер.

Ранее сообщалось, что 26 февраля глава МИД России Сергей Лавров во время официального визита в Дохе встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.