Минобороны: ВСУ оставили тела военных в курском приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили тела солдат в курском приграничье. Об этом со ссылкой на видео Минобороны России пишет ТАСС.

«Вот еще один поверженный противник. Убегали они уже отсюда, здесь были укрепы, пулеметные точки. Поэтому накрывала их наша артиллерия», — сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Макс.

Оборонное ведомство также поделилось кадрами оставленных укрепленных позиций бойцов ВСУ в ходе освобождения населенных пунктов Новая Сорочина, Старая Сорочина и Малая Локня. «На кадрах видно, что повсюду в населенных пунктах курского приграничья брошены тела украинских солдат», — отмечает агентство.

Ранее командир танка Т-80 с позывным Литвин рассказал, что солдаты ВСУ спасаются бегством, оставляя свои позиции в населенном пункте Новоселовка Первая и ее окрестностях, находящихся на покровском направлении. Он отметил, что при этом они бросают раненых и оставляют тела сослуживцев.