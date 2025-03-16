ВСУ уничтожили цех молокозавода в Запорожской области

Удар ВСУ уничтожил цех молокозавода в Запорожской области, никто не пострадал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили цех молокозавода в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Вооруженные формирования Украины двумя ударами из неизвестного артиллерийского орудия уничтожили цех молокозавода в Каменке-Днепровской» — сказали агентству в администрации.

Уточняется, что на месте работают экстренные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что над территорией России в ночь на 16 марта сбили 31 украинский беспилотник. Как уточнили в Минобороны России, больше всего БПЛА — 16 — было перехвачено над Воронежской областью.

Перед этим в оборонном ведомстве опубликовали видео, на котором показано, что ВСУ оставили тела солдат в курском приграничье.