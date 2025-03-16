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13:46, 16 марта 2025Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала об эмигрировавших в США предках

Артистка Наталия Медведева рассказала, что ее прадед эмигрировал в США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: «Просто такая генетика» / YouTube

Известная российская актриса, бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева рассказала, что ее предки эмигрировали в Америку. Об этом она заявила в беседе с телеведущей Еленой Хангой, видео вышло на YouTube.

По словам Медведевой, ее прадед Демьян с семьей некоторое время жил в США. «Они с женой и с общиной некой (...) решили за лучшей жизнью всей коммуной переехать в Америку», — пояснила артистка

Звезда Comedy Woman уточнила, что ее предки поселились в городе Сакраменто, где получили землю и стали заниматься сельским хозяйством. Однако когда ее деду исполнилось 16 лет, семья решила вернуться в СССР. Артистка добавила, что с этой целью ее прадед с семьей писали письмо Владимиру Ленину и просили пустить их на Родину.

Кроме того, как заявила Медведева, некоторые ее родственники остались в Америке, но с ними у ее семьи потерялась связь.

Ранее артистка также рассказала о самом роскошном подарке от мужа. По словам Медведевой, супруг преподнес ей участок земли.

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