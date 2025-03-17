Бывший советник российского губернатора отделался условным сроком за махинации

Суд дал условный срок экс-советнику губернатора ХМАО Слинкину за мошенничество

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) суд признал бывшего советника губернатора Натальи Комаровой Михаила Слинкина виновным в мошенничестве и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщает Ura.ru.

Осужденному назначен испытательный срок в один год. При назначении наказания суд учел положительную характеристику экс-советника и наличие у него на иждивении троих детей.

Суд установил, что Слинкин, занимая должность вице-президента «Олимпийского совета Югры», предоставил в окружной «Центр гражданских и социальных инициатив» документы для получения компенсации за аренду помещения, но с указаниями фиктивных адресов.

Слинкин является призером первенства мира по легкой атлетике, входит в состав сборной команды России по сноуборду, он был многократным призером Кубков мира и чемпионом России по этому виду спорта.

30 мая 2024 года Комарова объявила о своей отставке с поста губернатора ХМАО. Она руководила регионом с 2010 года и была единственной женщиной в России на посту губернатора. Свой уход Комарова объяснила переходом на новое место работы. Ее назначили сенатором от ХМАО.