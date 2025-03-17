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06:42, 17 марта 2025Мир

Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности

NBC: Демпартия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Демократическая партия Соединенных Штатов достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей. Опрос показал, что большинство американцев относятся к ней негативно, сообщает телеканал NBC.

По результатам опроса, только 27 процентов опрошенных американцев заявили, что относятся к демократам положительно. Однако 55 процентов респондентов сообщили о негативном отношении к Демпартии.

«Это является самым низким положительным рейтингом партии в опросе NBC с 1990 года», — информируют журналисты канала.

Опрос проводился с 7 по 11 марта текущего года среди тысячи совершеннолетних американцев.

Ранее газета Washington Post написала, что представители Демпартии в Сенате США столкнулись с расколом после принятия Конгрессом закона о финансировании правительства.

Также СМИ пишут, что спонсоры Демократической партии продолжают злиться из-за результата президентских выборов 2024 года, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп. Так, чиновник, спонсировавший демократов, отметил, что партия «так и не усвоила урок 2016 года».

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