Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности

NBC: Демпартия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности

Демократическая партия Соединенных Штатов достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей. Опрос показал, что большинство американцев относятся к ней негативно, сообщает телеканал NBC.

По результатам опроса, только 27 процентов опрошенных американцев заявили, что относятся к демократам положительно. Однако 55 процентов респондентов сообщили о негативном отношении к Демпартии.

«Это является самым низким положительным рейтингом партии в опросе NBC с 1990 года», — информируют журналисты канала.

Опрос проводился с 7 по 11 марта текущего года среди тысячи совершеннолетних американцев.

Ранее газета Washington Post написала, что представители Демпартии в Сенате США столкнулись с расколом после принятия Конгрессом закона о финансировании правительства.

Также СМИ пишут, что спонсоры Демократической партии продолжают злиться из-за результата президентских выборов 2024 года, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп. Так, чиновник, спонсировавший демократов, отметил, что партия «так и не усвоила урок 2016 года».