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16:31, 17 марта 2025Культура

Домогаров отказался переступать порог театра Моссовета после увольнения

Актер Домогаров заявил, что больше никогда не переступит порог театра Моссовета
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Народный артист России Александр Домогаров заявил, что рад увольнению из театра Моссовета и больше не переступит его порог. Слова актера приводит 78.ru.

«Я счастлив, что сделал этот поступок. Я отдал этому театру 30 лет своей жизни. Но театр так спокойно закрыл предо мной двери, что я не могу вспомнить ничего хорошего», — рассказал Домогаров.

По словам артиста, он тяжело переживал уход из театра, однако увольнение послужило для него стартом нового этапа карьеры. Кроме того, Домогаров заявил, что учреждение в нынешнем состоянии вызывает у него лишь жалость: «Я не переступлю порог этого театра, пока ситуация не изменится».

Домогаров служил в театре Моссовета с 1995 года. В мае 2024-го актер написал заявление об увольнении. Сообщалось, что причиной ухода стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева. Коллега Домогарова Иван Агапов заявил, что артист не ладил с руководством театра из-за различных творческих позиций: «На одной территории, как кошка с собакой, которые терпеть друг друга не могут, пытались существовать».

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