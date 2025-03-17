Домогаров отказался переступать порог театра Моссовета после увольнения

Актер Домогаров заявил, что больше никогда не переступит порог театра Моссовета

Народный артист России Александр Домогаров заявил, что рад увольнению из театра Моссовета и больше не переступит его порог. Слова актера приводит 78.ru.

«Я счастлив, что сделал этот поступок. Я отдал этому театру 30 лет своей жизни. Но театр так спокойно закрыл предо мной двери, что я не могу вспомнить ничего хорошего», — рассказал Домогаров.

По словам артиста, он тяжело переживал уход из театра, однако увольнение послужило для него стартом нового этапа карьеры. Кроме того, Домогаров заявил, что учреждение в нынешнем состоянии вызывает у него лишь жалость: «Я не переступлю порог этого театра, пока ситуация не изменится».

Домогаров служил в театре Моссовета с 1995 года. В мае 2024-го актер написал заявление об увольнении. Сообщалось, что причиной ухода стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева. Коллега Домогарова Иван Агапов заявил, что артист не ладил с руководством театра из-за различных творческих позиций: «На одной территории, как кошка с собакой, которые терпеть друг друга не могут, пытались существовать».