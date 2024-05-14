Александр Домогаров ушел из театра имени Моссовета

Актер Александр Домогаров написал заявление об увольнении из Театра Моссовета

Народный артист России Александр Домогаров написал заявление об увольнении из Театра имени Моссовета. Об этом сообщает ТАСС.

Об уходе актера сообщил директор театра Алексей Черепнев. Домогаров служил в Театре Моссовета с 1995 года.

Директор артиста сообщила MK.RU, что Домогаров больше не появится в театре, его трудовую книжку 28 мая заберет адвокат. По данным издания, причиной увольнения актера стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и Черепнева.

Ранее Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Он опроверг эту информацию, однако подтвердил, что спектакль с его участием «Ричард III» в Театре Моссовета был отменен.