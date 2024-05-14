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18:16, 14 мая 2024Культура

Александр Домогаров ушел из театра имени Моссовета

Актер Александр Домогаров написал заявление об увольнении из Театра Моссовета

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Народный артист России Александр Домогаров написал заявление об увольнении из Театра имени Моссовета. Об этом сообщает ТАСС.

Об уходе актера сообщил директор театра Алексей Черепнев. Домогаров служил в Театре Моссовета с 1995 года.

Директор артиста сообщила MK.RU, что Домогаров больше не появится в театре, его трудовую книжку 28 мая заберет адвокат. По данным издания, причиной увольнения актера стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и Черепнева.

Ранее Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Он опроверг эту информацию, однако подтвердил, что спектакль с его участием «Ричард III» в Театре Моссовета был отменен.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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