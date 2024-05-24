Раскрыта причина ухода Домогарова из театра Моссовета
Причину ухода актера Александра Домогарова из Театра имени Моссовета раскрыл его коллега Иван Агапов. Его слова приводит NEWS.ru.
По словам Агапова, Домогаров не ладил с руководством театра из-за различных творческих позиций. «На одной территории, как кошка с собакой, которые терпеть друг друга не могут, пытались существовать. Вероятно, Александр Юрьевич понял, что у него не хватает уже ни сил, ни возможности доказывать свою творческую правду», — заявил актер.
Агапов выразил уверенность, что народный артист России не останется без работы. Он назвал Домогарова «творчески зрелым» человеком, решившим не участвовать в конфликте с системой.
Ранее Домогаров написал заявление об увольнении из театра. Об уходе актера сообщил директор театра Алексей Черепнев. Домогаров служил в Театре Моссовета с 1995 года. По данным СМИ, причиной увольнения актера стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и Черепнева.