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11:08, 24 мая 2024Культура

Раскрыта причина ухода Домогарова из театра Моссовета

Актер Агапов: Домогаров и театр Моссовета были «как кошка с собакой»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Причину ухода актера Александра Домогарова из Театра имени Моссовета раскрыл его коллега Иван Агапов. Его слова приводит NEWS.ru.

По словам Агапова, Домогаров не ладил с руководством театра из-за различных творческих позиций. «На одной территории, как кошка с собакой, которые терпеть друг друга не могут, пытались существовать. Вероятно, Александр Юрьевич понял, что у него не хватает уже ни сил, ни возможности доказывать свою творческую правду», — заявил актер.

Агапов выразил уверенность, что народный артист России не останется без работы. Он назвал Домогарова «творчески зрелым» человеком, решившим не участвовать в конфликте с системой.

Ранее Домогаров написал заявление об увольнении из театра. Об уходе актера сообщил директор театра Алексей Черепнев. Домогаров служил в Театре Моссовета с 1995 года. По данным СМИ, причиной увольнения актера стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и Черепнева.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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