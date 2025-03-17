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07:08, 17 марта 2025Мир

Эрдоган захотел обсудить с соратниками безопасность Европы

CNN Türk: Эрдоган обсудит с правящей партией безопасность Евросоюза и Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить 17 марта с Центральным исполнительным комитетом турецкой правящей Партии справедливости и развития шаги Анкары по установлению новой архитектуры европейской безопасности на фоне украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

«Конфликт между Украиной и Россией выдвинул на первый план необходимость реструктуризации архитектуры безопасности Европы. В этом контексте президент Эрдоган часто ведет переговоры с европейскими лидерами в режиме онлайн», — сообщили журналисты

Помимо этого, в ходе мероприятия будет обсуждаться поддержка Турцией стабилизации новой администрации в Сирии и предотвращение повторения напряженности в Латакии.

Ранее Эрдоган заявил, что Евросоюз должен включить Турцию в единую систему безопасности и программу перевооружений. Политик отметил, что Анкара хочет участвовать в совместных оборонных программах с континентом, включая те, которые поддерживаются структурами ЕС.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова поддержать становление ЕС новым центром силы, в случае если НАТО развалится в результате нынешней политики США.

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